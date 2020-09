Roma Primavera Femminile, Fienga: “Lo Scudetto vinto dalle nostre ragazze ha riempito di orgoglio tutta la Società”

La Roma Primavera Femminile si è laureata oggi Campione d’Italia per la stagione 2019/20, battendo per 2-1 in finale la Juventus. Il CEO della Roma, Guido Fienga, si è congratulato con le ragazze di mister Melillo, parlando ad asroma.com. Di seguito, le sue dichiarazioni: “Lo Scudetto vinto dalle nostre ragazze ha riempito di orgoglio tutta la Società e conferisce ulteriore prestigio al nostro settore giovanile”, ha dichiarato il dirigente giallorosso. “Dopo la sconfitta in finale dell’anno scorso eravamo determinati a riscattarci e il titolo conquistato oggi è ampiamente meritato. Complimenti all’allenatore Fabio Melillo, allo staff e a ogni calciatrice che ha contribuito a questo successo nel corso di tutta la stagione”.