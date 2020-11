Roma, pomeriggio per la Champions

Il Messaggero (U.Trani) – Anche se è solo il 7° turno, il pomeriggio di Marassi diventa la grande occasione per salire in alto: la Roma affronta il Genoa quartultimo in classifica con l’intenzione di sfruttare la giornata favorevole che si sintetizza negli scontri diretti dell’Olimpico e del Gewis stadium. Nella Capitale c’è Lazio-Juve, a Bergamo si gioca Atalanta-Inter. Qualche rivale nella corsa Champions perde per forza punti. Fonseca, a quota 11, insegue da vicino Pirlo e Gasperini che hanno appena 1 punto in più.