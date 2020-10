Roma, plaza de España

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Hola, Roma. Sono cinque gli spagnoli nella rosa della Roma. Il primo è Pedro, che va a segno da due gare consecutive (Udinese e Benevento) e che sta diventando un pilastro per Fonseca. Poi c’è Villar, che ha dato il via al quarto gol. E Perez, che ha segnato il quinto gol, un gol meraviglioso. Borja Mayoral ha debuttato anche lui contro i campani senza lasciare il segno mentre giovedì a Berna tornerà titolare quasi sicuramente il quinto e ultimo spagnolo: Pau Lopez. Il club giallorosso segnala la colonia più numerosa di spagnoli in rosa, solo quella del Psg riesce ad eguagliarla.