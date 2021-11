Roma, Pinto al lavoro: Mancini e Darboe a un passo dal rinnovo

gazzetta.it (C.Zucchelli) – Manca soltanto l’annuncio, ma i rinnovi di Darboe e Mancini sono ormai cosa fatta. Il difensore firmerà fino al 2026 e prenderà oltre 3 milioni a stagione. E’ un fedelissimo di Mourinho e il portoghese non vuole gente distratta da contratti e per questo il comunicato potrebbe arrivare già questa settimana. La Roma spera che questo rinnovo gli regali di nuovo quella serenità in campo che in queste ultime partite sembra aver perso. Il centrocampista, invece, andrà a guadagnare 400mila euro più bonus e anche lui fino al 2026. Mourinho e il suo staff credono molto in Darboe e ci stanno lavorando su. Ora si attende il salto di qualità.