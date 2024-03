Huijsen sta dimostrando sempre più quanto vale. Oltre le ottime prestazioni con la squadra giallorossa, ha scelto con quale nazionale scendere in campo. Il difensore ha deciso di rinunciare alla nazionalità olandese per indossare la maglia delle giovani Furie Rosse. Il profilo ufficiale della Nazionale spagnola ha pubblicato tramite X i nomi dei convocati dal CT Denia, tra questi c’è il giovane giallorosso. Le prime gare a cui Huijsen prenderà parte sono: in amichevole contro la Slovacchia e contro il Belgio per le qualificazioni ad Euro 2025.