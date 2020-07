Roma, per Fonseca fiducia a tempo fino a fine campionato

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Il secondo “triplete” di sconfitte in campionato non mette in pericolo immediato la panchina di Paulo Fonseca ma incide sul futuro della Roma. L’idea è finire la stagione con il portoghese, ma per la prossima stagione il discorso è aperto, anche se il tecnico ha un contratto fino a giugno 2022. Né Zeman né Luis Enrique, trattati come reietti, avevano perso tre gare di fila il campionato. Il 2020 è stato un “annus horribilis”: 9 sconfitte su 17 partite giocate tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. La classifica dell’anno solare vede la Roma al quartultimo posto. La dirigenza è stata chiara con Fonseca e con la squadra: non saranno accettate altre figuracce. Tanti giocatori sono in partenza, molto non conoscono il loro futuro ma sono tutti professionisti e come tali devono comportarsi. La situazione societaria non aiuta ma non deve diventare un alibi.