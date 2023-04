A poche ore dalla sfida contro il Torino, la Roma perde il suo capitano. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante, Lorenzo Pellegrini è alle prese con una sindrome febbrile che lo terrà fuori questo pomeriggio contro i granata. Turno di riposo per il numero 7 che tornerà regolarmente a disposizione per la sfida contro il Feyenoord. Si tratta del terzo stop forzato per Pellegrini in questa stagione.