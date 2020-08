Roma, Pedro e Mkhitaryan indicano la strada giusta

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Venticinque titoli per Pedro, diciannove per Mkhitaryan. Se fosse una corsa ai trofei vincerebbe lo spagnolo ma non di moltissimo. La Roma davanti può affidarsi a dei campioni con grande esperienza e abitudine alla vittoria, che poi è quello che voleva Fonseca per la nuova stagione. Al netto poi della situazione legata a Dzeko che molto probabilmente non partirà. Tornando al palmares dei due campioni, Pedro ne ha collezionati 23 tra Barcellona e Chelsea e 2 con la Spagna (gli manca solo la Nations League), Mkhitaryan invece si è “fermato” a 19 (di cui 7 in Armenia, 2 con lo United, 3 con il Borussia Dortmund e 7 con lo Shakhtar). I due si somigliano anche dal punto di vista del gioco, entrambi piccoli e sguscianti e con una dote tecnica sopraffina.