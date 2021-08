Roma-Pastore, giornata cruciale. Ma non è l’unica spina di Pinto…

gazzetta.it (C.Zucchelli) – Nuova giornata e forse cruciale per Javier Pastore. Il suo agente Simonian, oggi, si confronterà direttamente con il calciatore e ascolterà delle offerte dall’estero. Se l’argentino troverà una squadra allora sarà più facile raggiungere l’accordo per la rescissione con la Roma. I rapporti sono ai minimi termini: Pastore ha legami forti con tutti i compagni e ritiene di non meritare un trattamento del genere, da fuori rosa, perché ha fatto di tutto per tornare in campo dopo l’operazione all’anca.

In tutto questo ci si è messo anche il viaggio a Parigi della scorsa settimana che ha fatto scattare un’alta tensione con la Roma che non aveva autorizzato lo spostamento del fantasista. Pastore, poi, ritiene di non aver fatto nulla di male o contro le regole: a Trigoria si allena a parte, non può andare allo stadio, non può avere contatti con giocatori, staff e Mou (lui e i tesserati si allenano in altri orari) e nei giorni liberi (decisi dal club) ha accettato l’invito del PSG. Altre spine per Pinto sono Nzonzi che ha offerte da Portogallo, Turchia ed Emirati. Lui al momento rifiuta perchè vuole la buonuscita. Tutto fermo Per Santon, Fazio ed Olsen.