Roma-Parma, le probabili formazioni dei quotidiani. Cristante arretra in difesa, ritorno di Mirante tra i pali

Pagine Romaniste – La Roma rientra dalla sosta per le Nazionali con ancora diversi calciatori fermi ai box a causa della positività al Coronavirus (Dzeko, Kumbulla, Fazio e Santon). Fonseca recupera Pellegrini, risultato negativo all’ultimo tampone, ma che partirà dalla panchina per la sfida contro il Parma, valida per l’ottava giornata di Serie A, in programma oggi allo Stadio Olimpico alle ore 15.00. I giallorossi cercano continuità nella striscia di risultati utili, cominciata proprio contro il club emiliano lo scorso 8 luglio in casa. Ritorno di Mirante tra i pali, dopo aver ceduto il posto a Pau Lopez nella sfida contro il Genoa. Cristante arretra in difesa insieme a Mancini e Ibanez (ancora out Smalling a causa di un’intossicazione alimentare). A centrocampo il tecnico ha confermato la presenza di Gonzalo Villar in coppia con Veretout, sulle fasce Karsdorp e Spinazzola. Pedro e Mkhitaryan saranno a sostegno di Borja Mayoral, ancora in cerca della prima rete in campionato.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

