Corriere della Sera (G. Piacentini) – Stavolta, rispetto alle prime uscite con Boreale e Latina, il test è stato più probante per i giallorossi, che hanno battezzato la seconda maglia bianca away della prossima stagione. Ad Albufeira contro la formazione portoghese, che l’8 agosto affronterà nei preliminari di Champions League i serbi del Backa Topola, è stata partita vera, con i calciatori del Braga che hanno fatto di tutto per alzare i toni in un match che ha avuto poco di amichevole.

Mourinho in avvio ha provato quello che ad oggi sarebbe l’attacco titolare alla prima di campionato: contro la Salernitana, il 20 agosto, non ci saranno gli squalificati Dybala e Pellegrini, e per questo lo Special One ha schierato la coppia Belotti El Shaarawy. Mourinho, che ha seguito la partita dalla tribuna al fianco di Foti e Santos, tutti squalificati – anche loro – per il debutto in campionato ha alternato tutti i calciatori a disposizione, alternando i titolari ma aspetta rinforzi dal mercato: un attaccante e un centrocampista sono le priorità di Tiago Pinto, che nei prossimi giorni volerà a Londra sia per cedere che per comprare.