Roma, ora si accelera per le uscite: Nzonzi, Diawara e Florenzi

Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Dopo essersi dedicato a sistemare l’attacco, in queste ultime settimane di mercato Tiago Pinto penserà alle cessioni. A centrocampo, nelle intenzioni, ne vorrebbe fare due: Nzonzi, che si allena con gli esuberi e consentirebbe un risparmio di oltre 4 milioni di stipendio e Diawara, che libererebbe una casella in mezzo al campo. I tifosi sognano ancora Xhaka, altrimenti un altro nome che possa completare il reparto. Prima, però, va venduto l’ex Napoli. La destinazione più probabile è il Wolverhampton, ma Amadou non sembra così convinto. E non da adesso, ma da settimane. Preferirebbe restare in Italia, ma non sono arrivate offerte e la Roma non vuole regalarlo, considerando che è stato pagato 21 milioni due anni fa e ha un contratto fino al 2024. In Inghilterra piace anche al Newcastle che però non si è fatto sentire direttamente con Pinto, come invece il Wolverhampton già ai tempi della trattativa Rui Patricio. La Roma chiede o una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto molto semplice, oltre non va.

Altra cessione a cui Pinto si dedicherà è quella di Alessandro Florenzi. Riprenderà a parlare con il Milan sapendo che la Roma non vorrà cederlo con un prestito secco. Il club giallorosso chiede almeno un prestito oneroso con riscatto condizionato, ora la palla passa al Milan e all’agente del giocatore, lo stesso di Dzeko, a cui la Roma crede di essere venuta molto incontro nelle modalità di addio del bosniaco. Con Florenzi, in sintesi, Pinto vuole monetizzare. Molti tifosi si chiedono come mai, con il solo Reynolds a destra oltre Karsdorp, la Roma non tenga l’ex capitano, ma le scelte ormai sembrano fatte. Da una parte e dall’altra.