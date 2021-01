Roma ora rialzati

Il Tempo (F.Biafora) – Questa sera la Roma affronta lo Spezia e lo fa con la consapevolezza che bisogna dimenticare immediatamente il derby. Qualificarsi vorrebbe dire sfidare il Napoli ai quarti. Fonseca ha intenzione di effettuare un po’ di turnover, senza esagerare per non dare il messaggio sbagliato allo spogliatoio. Sabato andrà in scena la replica del match, ma questa volta in campionato. Il portoghese farà particolare affidamento su Pedro e Borja Mayoral.

Il tridente si chiude con una probabile staffetta tra Pellegrini e Mkhitaryan. Carles Perez scalpita per avere una chance. L’ex Barcellona ha ricevuto diversi sondaggi per una possibile cessione in prestito, ma per ora non vuole lasciare Roma e giocarsi le sue carte a Trigoria.