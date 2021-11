Roma, oggi altro giro di tamponi. Poi il protocollo casa-lavoro-casa

corrieredellosport.it (J.Aliprandi) – Dopo i due casi di positività di Villar e Cristante in casa Roma c’è massima attenzione. A Trigoria sono stati sempre adottati i massimi controlli in entrata di addetti ai lavori e di personale esterno. Oggi pomeriggio nuovi test per tutti i giocatori perchè i due centrocampisti si sono allenati e c’è il rischio di nuove positività. A sei ore dal match contro il Genoa le risposte. Per quando la squadra rientrerà alla base si adotterà il protocollo casa-lavoro-casa della Asl.