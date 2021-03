Roma, non è una difesa da Champions

Il Messaggero (S. Carina) – Con gli acquisti di Smalling e Kumbulla, doveva essere la difesa il reparto forte. Eppure, ad oggi, la Roma alla ventottesima giornata di campionato ha la decima difesa del campionato con 42 gol subiti (nona senza lo 0-3 di Verona). Gran parte di queste reti arrivano negli scontri diretti: 6 dal Napoli, 5 dal Milan, 4 dalla Juventus, 4 dall’Atalanta, 3 dalla Lazio, 2 dall’Inter. Sono addirittura 24 in 9 gare (media 2,66). Errori dei singoli, di reparto, di atteggiamento, di uscita nel palleggio, si alternano alle difficoltà dei due portieri.

Leggi anche: Zaniolo assediato dai paparazzi sotto casa: la denuncia ai Carabinieri con mamma Francesca

Che sia Pau Lopez o Mirante, il rendimento dei due estremi difensori è stato ben al di sotto della sufficienza. Ed è proprio dalla porta che inizierà il mercato estivo. Per il futuro piacciono SIlvestri, Cragno, Gollini e Musso, con Pau Lopez che potrebbe tornare in patria. Dubbi anche per quanto riguarda Ibanez, in questa stagione ha lasciato intravedere ottime potenzialità, alternate a gravissimi errori. Difficile, invece, valutare la stagione di Kumbulla: prima del Covid, sicuro e deciso. Dopo, qualche intoppo di troppo con il punto più basso toccato a Parma. Segnali di ripresa a Kiev. La nota più lieta è Mancini. C’è poi il caso Smalling. Quello che doveva essere il perno del reparto, sinora ha giocato 961 minuti in campionato, spera di tornare dopo la sosta.