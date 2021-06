Roma, nodo prestiti ed esuberi: 15 giocatori da piazzare per risparmiare 70 milioni

In primis Pinto dovrà occuparsi dei prestiti. Florenzi (3 milioni netti d’ingaggio, bonus esclusi), Olsen (2.5), Nzonzi (3), Kluivert (2.6) e Ünder (2.2) sono i casi più urgenti da sistemare. Se per il laterale azzurro le richieste non mancano, dall’Italia e dall’Europa, con la Roma che chiede almeno 9 milioni per il cartellino, gli altri sono un rebus. Kluivert e Nzonzi sono richiesti da Lipsia e Rennes, dove hanno giocato l’ultima stagione, ma non c’è ancora accordo economico, mentre Leicester e Everton non riscatteranno Ünder e Olsen. La Roma spera che l’Europeo aumenti il loro valore, ma per ora non ci sono trattative serie in corso. Stesso discorso per i vari Riccardi, Antonucci, Coric e Bianda, tutti ragazzi in cerca di squadra.

