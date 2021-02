Roma-New Balance: contratto più corto rispetto a Nike e parte variabile molto forte

Pagine Romaniste – La Roma cambia, ora è ufficiale. Il contratto con New Balance sarà molto più corto rispetto a quello con la Nike per non rimanere ancorati ad un contratto troppo lungo. C’è una parte variabile molto forte ed è un accordo variabile che punta sulla distribuzione del prodotto e sui risultati delle vendite. La Roma voleva un brand globale che la mettesse al centro del progetto e col colosso di Boston sembra aver trovato la via giusta.

New Balance ha una distribuzione internazionale: “E’ riconosciuta a livello mondiale come un leader nel proprio settore di riferimento e siamo certi che da questa collaborazione nasceranno nuove opportunità di sviluppo per il nostro brand“, le parole del CEO Fienga dopo l’annuncio. Questa trattativa è stata gestita dal direttore Marketing Calvo, in uscita dal club giallorosso.