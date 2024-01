Roma, nel bilancio prevista una nuova multa dalla UEFA

La Roma prevede di dover pagare una nuova sanzione da parte della UEFA per il Fair Play Finanziario. È quanto emerge nel bilancio al 30 giugno 2023 del club giallorosso. A renderlo noto è calcioefinanza.it, la società lo scorso giugno per rientrare nei paletti imposti dalla UEFA ha puntato sulle plusvalenze con le cessioni di diversi giocatori. Tra le trattative, non è andata in porto entro il 30 giugno scorso la cessione di Ibanez in Arabia Saudita. Quello che quindi ci si aspetta è una nuova sanzione da parte della UEFA.