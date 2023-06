La Roma è tra le società più attive nella prima fase di questo calciomercato. Dopo l’ufficialità di Houssem Aouar, i giallorossi hanno piazzato il colpo Evan N’Dicka, ma l’acquisto deve essere formalizzato. L’ufficialità, stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, arriverà la prossima settimana dopo l’arrivo di ieri a Ciampino. L’ex Eintracht Francorforte è stato già contattato da Mourinho e anche da Ryan Friedkin qualche giorno prima della finale di Europa League per il convincimento definitivo. Superata la concorrenza di PSG, Barcellona e Milan che ci aveva provato in extremis.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano aggiunge ulteriori dettagli. N’Dicka ha già svolto le visite mediche di rito e firmato il suo contratto con la Roma, valido fino a giugno 2028. Si tratta di un acquisto a parametro zero così come è stato per Aouar.

Evan N’Dicka has completed medicals and signed the contract as new Roma player on deal valid until June 2028, as expected. 🟡🔴🤝🏻 #transfers

Official statement scheduled next week but it’s all done and sealed.

N’Dicka joins Roma as free agent from Eintracht. pic.twitter.com/b5Or3P9tKH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2023