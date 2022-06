Corriere dello Sport (E. Trotta) – Mourinho stima molto Douglas Luiz. Il brasiliano ha rotto con l’Aston Villa, ma gli inglesi lo faranno partire solo dopo aver preso il sostituto. L’ostacolo tuttavia non cambia ed è rappresentato dal prezzo del cartellino (circa 20 milioni di euro) che la Roma considera troppo alto per un calciatore in scadenza tra un anno. Non tramontano così Aouar del Lione e Sabitzer. L’austriaco del Bayern Monaco, valutato 15 milioni di euro, è molto apprezzato a Trigoria.