Roma, Mourinho mescola le carte ma il jolly lo gioca ancora Dzeko

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – La fase italiana della preparazione al campionato della Roma finisce con il 5-2 agli ungheresi del Debrecen, dove brillano soprattutto Pellegrini e Dzeko, i leader nel primo e nel secondo tempo. Adesso la Roma si trasferisce a casa di Mourinho, in Portogallo e anche se gli esperimenti non possono essere finiti, ci si aspetta più chiarezza nelle gerarchie e soprattutto qualche arrivo per dare alla squadra una fisionomia più completa. Vina non potrà colmare il buco totale in difesa a sinistra ma a destra Reynolds non sembra pronto per la Serie A. Mourinho ha mescolato le carte, schierando due formazioni completamente diverse: fin troppi giovani nel primo, una squadra più solida nel secondo. Calcio estivo, per cui ci sta tutto.