La Roma sul proprio sito ufficiale ha annunciato l’inizio della vendita dei biglietti per la sfida con il Monza, valida per la nona giornata di Serie A, in programma domenica 22 ottobre alle 12:30. I biglietti partiranno da 25 euro. Ecco il comunicato del club:

“Dalle 12 di venerdì 22 settembre è possibile acquistare i biglietti di Roma-Monza, in calendario domenica 22 ottobre alle 12:30.