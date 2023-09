Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Sassuolo e Juventus. Tra le dichiarazioni anche qualche parola nostalgica per i tempi in cui Dybala era a sua disposizione e vestiva la maglia bianconera:

“In questo momento bisogna drizzare le antenne perché c’è troppa euforia in giro. Da una parte è bello, dall’altra ci toglie energia e attenzione. Siamo solo alla quinta di campionato domani, col Sassuolo negli ultimi anni son sempre state gare complicate a parte quando abbiamo vinto 3-0 con tre gol di Dybala. Loro vengono da una sconfitta pesante, domani troveremo ambiente e squadra tosti, con grande rivalsa. Dobbiamo fare una partita di grande attenzione, fisicità e tecnica. Venire via da Sassuolo col risultato sarebbe importante”.