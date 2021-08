Roma, mercato paralizzato: Mourinho ancora senza regali

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Il fallimento della trattativa con l’Arsenal per Xhaka, rimasto a Londra per l’impossibilità della Roma di alzare l’offerta fino alla cifra (più di 20 milioni) chiesta dai “Gunners”, ha certificato lo stallo del mercato giallorosso. Dopo aver preso Rui Patricio, Shomurodov e Vina, Tiago Pinto è letteralmente ostaggio del mostruoso monte ingaggi della Roma e della necessità di sfoltire la rosa. In pratica, dopo aver “piazzato” Pau Lopez, Cengiz Under e Kluivert, il g.m. portoghese non potrà chiudere altre operazioni in entrata se prima non avrà sistemato qualcun altro in uscita. Gli esuberi che si stanno allenando a Trigoria, mentre il resto della squadra oggi si sposterà a Siviglia dove domani sera (ore 22) affronteranno il Betis nella gara che metterà fine alla seconda fase del ritiro, stanno paralizzando il mercato: Nzonzi, Florenzi, Pastore, Fazio, Santon, Pedro ma anche Olsen, Coric e Bianda, sono i nomi più noti tra quelli dei 24 calciatori (compresi alcuni ex Primavera) che stanno lavorando al Fulvio Bernardini