Roma: Mayoral un punto fermo nella rivoluzione Mou

gazzetta.it (C.Zucchelli) – Nella rivoluzione prevista a Trigoria lui non dovrebbe essere toccato. Si tratta di Botja Mayoral che è in prestito fino al termine della prossima stagione e quindi, salvo sorprese, sarà a disposizione di Mourinho. Pinto, comunque, deciderà se riscattarlo quest’anno, per 15 milioni, o aspettare un’annata in più spendendo 5 milioni in più. La conferma per Mayoral è arrivata direttamente grazie al campo con 42 presenze, 15 gol e 7 assist. Lavorerà per la prima volta con Mourinho, ma i due si sono già sfiorati ai tempi del Real Madrid quando il portoghese allenava la prima squadra e l’attaccante era nelle giovanili.