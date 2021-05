Roma-Manchester United, le pagelle dei quotidiani: Darboe-Zalewski, la meglio gioventù. Cristante, Pellegrini e Karsdorp i migliori in campo

Pagine Romaniste – Una vittoria consta d’orgoglio, voglia di rivalsa, che però non è bastata per ribaltare il risultato (6-2) dell’andata. La Roma vince 3-2 contro il Manchester United, cedendo comunque il passo ai Red Devils che si qualificano per la finale di Europa League contro il Villarreal. Cavani sblocca la partita, Dzeko pareggia e Cristante raddoppia subito dopo. L’uruguaiano pareggia nuovamente. Nel finale Zalewski firma il gol della vittoria, ma ormai è troppo tardi. Prova di coraggio dei giovani Roma Primavera chiamati ad ovviare all’emergenza infortuni, ai quali si aggiungono Smalling e Bruno Peres.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A.PUGLIESE)

Mirante 6; Karsdorp 6.5, Smalling 5.5, Ibanez 5.5, Peres 6; Cristante 7, Mancini6.5; Pedro 7, Pellegrini 7, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 7. Subentrati: Darboe 6.5, Santon 6, Zalewski 6.5, Mayoral 5.5. Allenatore: Fonseca 6.5

CORRIERE DELLO SPORT (R.MAIDA)

Mirante 6; Karsdorp 6, Smalling 5, Ibanez 5.5, Peres 5.5; Cristante 6.5, Mancini 6; Pedro 6, Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 5.5; Dzeko 6.5. Subentrati: Darboe 7, Santon 6, Zalewski 7, Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 6.5

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISSERRI)

Mirante 6; Karsdorp 6.5, Smalling 5, Ibanez 5.5, Peres 5.5; Cristante 7, Mancini 6; Pedro 6, Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6.5. Subentrati: Darboe 7, Santon 6.5, Zalewski 6.5, Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 7

LA REPUBBLICA (M.PINCI)

Mirante 5.5; Karsdorp 7, Smalling 5.5, Ibanez 5, Peres 6; Cristante 7, Mancini 6.5; Pedro 7, Pellegrini 7.5, Mkhitaryan 7; Dzeko 6. Subentrati: Darboe 7.5, Santon 6, Zalewski 7.5, Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 7

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Mirante 6; Karsdorp 7, Smalling 6, Ibanez 6, Peres 6; Cristante 7, Mancini 6.5; Pedro 6.5, Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 6.5. Subentrati: Darboe 7, Santon 6.5, Zalewski 7, Mayoral 6. Allenatore: Fonseca 7

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Mirante 6; Karsdorp 6,5, Smalling 5, Ibanez 5, Peres 6; Cristante 6,5, Mancini 6; Pedro 6,5, Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Darboe 6,5, Santon 6, Zalewski 6,5, Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 6,5.

TUTTOSPORT (S. DI STEFANO)

Mirante 5.5; Karsdorp 7, Smalling 6, Ibanez 5, Peres 5; Cristante 6,5, Mancini 6; Pedro 7, Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 7. Subentrati: Darboe 6,5, Santon 6, Zalewski 7, Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL ROMANISTA (F. PASTORE)

Mirante 6; Karsdorp 7, Smalling 6, Ibanez 6, Peres 6; Cristante 7, Mancini 6; Pedro 6,5, Pellegrini 7, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Darboe 7, Santon 6,5, Zalewski 7, Mayoral 6. Allenatore: Fonseca 6,5.