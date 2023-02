La Roma dopo il pareggio di Lecce riprenderà i propri allenamenti a Trigoria lunedì mattina ore 11:00. Domenica di riposo per la squadra concesso da José Mourinho, che ad inizio settimana, inizierà a preparare la sfida contro il Salisburgo, in programma giovedì allo stadio Olimpico, valida per i Sedicesimi di Europa League.