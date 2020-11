Roma, l’Opa di Friedkin chiude all’1,6 %: fallito il delisting

Niente destiling. Secondo quanto riportato dall’Ansa fallisce l’obiettivo di Dan Friedkin di togliere la Roma da Piazza Affari attraverso l’offerta pubblica totalitaria promossa dopo aver acquistato da James Pallotta l’86,6% del capitale del club giallorosso. L’opa, lanciata a 0,1165 euro ad azione, prezzo inferiore ai minimi degli ultimi cinque anni del titolo, ha raccolto l’adesione solo dell’. Per delistare la società sarebbe stato necessario salire ad almeno il 95% del capitale in modo da poter procedere allo squeeze-out delle minoranze. Gli azionisti, delusi dal prezzo offerto, non hanno dunque accolto l’appello del ceo, Guido Fienga, che nelle scorse settimane aveva invitato i soci ad aderire per consentire “alla nuova proprietà di far progredire l’AS Roma nel programma di potenziamento del Club e, di conseguenza, di investire più risorse nella società stessa e nel rafforzamento della squadra”.