Roma, l’occasione per tornare grande

Alla fine del girone d’andata, l’ostacolo peggiore: la Roma, per chiuderlo al 4° posto (l’Atalanta, dopo il pari di San Siro, ha gli stessi punti, ma è avanti per la differenza reti), non può sbagliare contro la Juve. Ad allenare i bianconeri c’è Sarri che i giallorossi volevano in estate. Al suo posto alla fine è arrivato Fonseca che sta raccogliendo i frutti del suo buon lavoro. Il portoghese e l’italiano si sono già incontrati in Champions League: Lo Shakhtar vinse in Ucraina, il Napoli invece lo fece al San Paolo. Lo riporta Il Messaggero.