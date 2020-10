Roma, lo strano mix di Fonseca. Attacco quota 100 e baby difesa

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – Nel calcio spesso si parla di equilibrio ed anche la carta d’identità dice la sua. Soprattutto se in Serie A poche squadre sono coraggiose, una il Bologna, per far giocare con costanza molti giovani. Molto spesso gli allenatori cercano un mix di esperienza ed entusiasmo e la Roma non fa eccezione alla regola. Nella partita contro la Juventus, Fonseca si giocava molto: le scelte sono state una baby difesa e un attacco di ultratrentenni. Dietro Mancini, 24 anni, Ibanez, 21, e Kumbulla 20. Davani Pedro, 33 anni, Dzeko 34, 3 Mkhitaryan 31. In totale 65 contro 98. La Roma adesso prova ad “equilibrare” pescando dal mercato. Smalling resta l’obiettivo per la difesa. L’inglese ha convinto la scorsa stagione e finora non ha accettato altri club. Oggi l’intermediario, Palac, sarà a Roma per tentare di chiudere l’operazione. Sul fronte offensivo c’è una pausa di riflessione. Resta viva la strada che porta a Kalinic come vice Dzeko.