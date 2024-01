Anche Diego Llorente approfitta di Instagram per salutare José Mourinho. Queste le parole del difensore spagnolo, dopo l’esonero dello Special One: “Grazie per la fiducia e per tutto quello che ho imparato al tuo fianco. È stato un onore lavorare con te. Auguro a te e al tuo staff il meglio per il futuro.

Grazie di tutto, mister“.