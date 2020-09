Roma, l’intrigo Smalling. L’Inter ritorna su Dzeko

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Chris Smalling, che ieri si è presentato al raduno del Manchester United per sottoporsi al tampone, attende ancora la Roma, mentre il club capitolino è alla ricerca di un accordo con i Red Devils. Rimane lui il primo obiettivo per la difesa, reparto da rifondare viste le imminenti uscite di Kolarov, Fazio e Juan Jesus. Oltre all’inglese, la Roma continua a sondare il terreno con l’Atletico Madrid per Nehuen Perez. Per l’argentino c’è stata un’apertura al prestito con diritto di riscatto ed il giovane centrale andrebbe a completare il pacchetto difensivo. Nel frattempo, un’altra partita fondamentale, si gioca in attacco. Non si è ancora sbloccato lo scambio con il Napoli per Under, Riccardi e Milik. La Roma attende il polacco prima di liberare Dzeko. La Juventus tiene aperta la porta a Suarez, ma così facendo rischia di farsi soffiare il bosniaco, con l’Inter che ieri ha incontrato Silvano Martina, agente per l’Italia di Dzeko.