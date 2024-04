Corriere.it – Si allunga l’elenco di episodi di violenza e di tensione fuori dallo stadio Olimpico a margine del derby Roma-Lazio di sabato pomeriggio. I responsabili della società Arvalia, che si occupa di accompagnare in collaborazione con la Roma a guardare le partite i tifosi disabili di fede giallorossa, hanno denunciato di aver subìto un’aggressione nella serata mentre riportavano a casa i supporter della squadra di Daniele De Rossi. Un dei loro pulmini è stato danneggiato nella parte posteriore, in particolare nella maniglia del portellone dal quale accedono le persone costrette sulla sedia a rotelle. Ma ci sarebbero segnalazioni anche dell’aggressione a un tifoso disabile dopo il derby.

“Ogni domenica – scrivono su Facebook i responsabili della società di protezione civile – portiamo alcuni tifosi romanisti invalidi in carrozzina allo stadio per dargli la possibilità di godere la loro squadra non da casa ma direttamente allo stadio Olimpico. Purtroppo in questa occasione – Roma/Lazio – qualche persona senza un minimo di cervello ne tantomeno di umanità, ha danneggiato uno dei mezzi che usiamo per donare questo servizio, arrecandoci un danno piuttosto importante. Un danno che dovranno pagare i nostri soci autofinanziandosi”.

“Ma di una cosa siamo sicuri e certi – concludono – ovvero che i tifosi violenti e stupidi sono veramente una piccola parte, ma che purtroppo fanno danni e notizia. Quanto successo non ci impedirà di continuare ad offrire un servizio per coloro che hanno grosse difficoltà ad andare allo stadio perché in carrozzina. Noi continueremo ad aiutarli, perché solo insieme possiamo combattere l’ignoranza, la violenza, la stupidità e solo insieme riusciamo a regalare gioia e felicità. Viva lo sport solidale”.

Corriere.it