Roma, l’agente di Ibañez atteso in Italia mercoledì. Corsa a due col Bologna di Sabatini

Pagine Romaniste (D.Moresco) – La prossima settimana sarà decisiva per capire le sorti di Roger Ibañez, difensore centrale, ancora per poco, dell’Atalanta. Le offerte di Roma e Bologna sono entrambe soddisfacenti per il club bergamasco, che ha lasciato al brasiliano ed al suo entourage la possibilità di scegliere la squadra migliore per la sua carriera. Sabatini e Mihajilovic garantiscono la titolarità, ma in una vetrina più piccola. Petrachi, che lo segue dai tempi del Torino, e Fonseca un buon minutaggio, la cessione di Juan Jesus e, probabilmente, uno stipendio più alto. Intanto il suo procuratore sarà in Italia mercoledì e, dopo un colloquio con tutte le parti, prenderà assieme al calciatore la scelta migliore per il futuro.

L’agente di #Ibanez sarà in Italia mercoledì. Due offerte sul tavolo (#ASRoma e #Bologna) e nessuna decisione presa. Giocare di più > guadagnare di più. Per ora. @PagineRomaniste — David Moresco (@DavidMoresco) January 10, 2020