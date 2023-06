La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Oggi dovrebbe essere finalmente tutto ufficiale, subito dopo le visite mediche di Justin Kluivert con il Bournemouth. L’attaccante olandese lascia quindi definitivamente la Roma, dove era approdato nel 2018.

L’operazione dovrebbe portare nelle casse giallorosse 11 milioni di euro, più uno di bonus, il che vuol dire che la plusvalenza di questa operazione dovrebbe essere di oltre 8 milioni, considerando che l’olandese attualmente pesa a bilancio per quasi 3 milioni di euro. Kluivert, quindi, finalmente ce l’ha fatta ad approdare in Inghilterra, dopo che la scorsa estate era saltato tutto con il Fulham per problemi legati al permesso di lavoro.

Dopo Tahirovic è la seconda cessione estiva della Roma, che nelle prossime ore dovrebbe chiudere con il Sassuolo anche per Missori e Volpato. Con il Celta, invece, si continua a trattare sul prezzo per Carles Perez, con la Roma che chiede 8 milioni per far partire il giocatore. Nei giorni scorsi a Tiago Pinto è stato offerto anche van de Beek, in uscita dallo United, ma l’olandese non interessa più di tanto. Diversa la situazione del brasiliano Savio, ala del Troyes, che invece piace molto: è giovane, 19 anni, e promette bene.