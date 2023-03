Roma-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla: Pellegrini, è sì. Abraham torna dall’inizio, a destra si cambia. C’è Matic

Pagine Romaniste (R. Gentili) – E giustizia fu. La squalifica di due turni inizialmente inflitta a José Mourinho è stata annullata. Lo Special One ci sarà contro la Juventus. Partita, quella di domani sera, in cui servirà una Roma ordinata, compatta ed ardente per non guastare la corsa – ora più rincorsa – all’obiettivo primario.

Piombata in quel di Cremona nel caratteristico passo falso giallorosso, la pencolante Roma ha perso il contatto con la zona Champions. Scesa di un gradino, l’inquieta banda di Mou è avvolta dal più totale senso di aleatorietà: tre punti servono per non allontanarsi dal Milan quarto (47 punti), altrettanti la separano dall’Atalanta (41).

Penalizzata di 15 punti per il caso plusvalenze – in attesa del processo per gli stipendi, che osserva con attenzione anche Dybala -, la Juventus sta risalendo la china. Settimi in classifica a 35 punti, i bianconeri non perdono – in campionato, Coppa Italia ed Europa League – da fine gennaio (0-2 con il Monza). La scorsa settimana la Juve si è aggiudicata il derby con il poker per 4-2. Elettrizzante sarà l’atmosfera, in campo e sugli spalti. Olimpico sold out, come d’abitudine.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-JUVENTUS

Tutti dentro, compreso Mourinho. C’è la Roma al completo per affrontare la risalita. Lo Special One ha come solo grattacapo Pellegrini. Non una perplessità sull’impiego, ma un dubbio sulla disponibilità. Il capitano è stato colto dall’influenza in giornata, domani sosterrà il provino decisivo sebbene oggi si sia allenato col gruppo. Se non dovesse farcela, El Shaarawy affiancherebbe l’ex Dybala.

Negli ultimi giorni, è tornata alle cronache la vicenda stipendi della Joya con la Juve. Il club, infatti, deve a Paulo 3,7 milioni di euro di stipendi pattuiti ma mai versati. Prima di fare causa alla società, ultima spiaggia visto l’affetto mai spentosi, Dybala aspetterà.

Dietro, invece, c’è il recupero di Smalling. Chris rientrerà dall’assenza, sentitasi, per squalifica scontata contro la Cremonese. Mancini, autore dell’assist per l’illusorio pareggio di Spinazzola, ed Ibanez – convocato dal Brasile – vicini. Spina confermassimo a sinistra, mentre sul lato opposto ci sarà un avvicendamento. Zalewski martedì si è dimostrato in affanno: toccherà a Karsdorp dall’inizio. Cristante e Matic al centro, Wijnaldum jolly da utilizzare in corso d’opera. Il neo papà Abraham unica punta. Solbakken in dubbio per un problema muscolare.

Allegri, speranzoso ed accontentato nel vedere Mourinho in panchina, recupera Locatelli e prepara il tridente pesante. Il centrocampista prenderà posizione dall’inizio, insieme a Rabiot. De Sciglio e Kostic sulle fasce. Confermato il reparto difensivo: l’ex Szczesny protetto da Danilo, Bremer e Alex Sandro. In avanti Di Maria e Chiesa a sostegno di Vlahovic.

DOVE VEDERE ROMA-JUVENTUS

Roma-Juventus sarà trasmessa da Dazn. Si comincerà alle 20:45, dalle 20 il collegamento con le ultime news dal campo e le interviste pre-partita. Pierluigi Pardo racconterà la sfida, Massimo Ambrosini curerà il commento tecnico.

ROMA-JUVENTUS, ARBITRA MARESCA. AL VAR AURELIANO

Fabio Maresca dirigerà Roma-Juventus. Ciro Carbone e Alessandro Lo Cicero gli assistenti. Giovanni Ayroldi il quarto uomo. Gianluca Aureliano al Var, Giacomo Paganessi Avar.

Lo score di Maresca con la Roma è positivo: 4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Non rassicurante il fatto che i ko siano arrivati negli ultimi tre incroci. Sono invece 11 i precedenti con la Juventus: 8 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Aureliano è stato Var in 13 gare della Roma: 10 vittorie, 1 pareggio e due sconfitte. Negli tre incroci, sono arrivate sempre vittorie. Tra le sconfitte, si ricorda il polemico ko per 3-1 contro il Milan della stagione scorsa. La gara fu caratterizzata dal rigore fischiato per un tocco di mano di Abraham e dalla mancata assegnazione di ben due penalty per contatti tra Tonali e Zaniolo prima ed Ibanez-Ibrahimovic poi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Kumbulla, Llorente, Cristante, Bove, Wijnaldum, Tahirovic, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Volpato, Belotti.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Darboe, Solbakken.

Diffidati: Mancini, Cristante.

Squalificati:-.

JUVENTUS FC (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa; Vlahovic.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Bonucci, Cuadrado, Fagioli, Barrenech, Soulé, Pogba, Paredes, Kean, Iling Junior.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Indisponibili: Milik, Kaio Jorge.

Diffidati: Alex Sandro, Rabiot, Kean.

Squalificati: -.

Arbitro: Maresca.

Assistenti: Carbone-Lo Cicero.

IV Uomo: Ayroldi.

Var: Aureliano

Avar: Paganessi.