Roma-Juventus, le pagelle dei quotidiani. Diawara il migliore, disastro Veretout. Bene Under e Cristante dalla panchina

Pagine Romaniste – La Roma incassa la seconda sconfitta consecutiva in casa, nonché la seconda nelle prime due partite del nuovo anno. I giallorossi non sono sembrati una squadra allo sbaraglio, ma di certo le difficoltà a tenere la porta inviolata e ad andare a segno sono evidenti rispetto alle ultime uscite del 2019. Per quanto riguarda il primo aspetto anche ieri la squadra di Fonseca ha confermato le incertezze viste contro il Torino: decisamente negativa la prestazione di Kolarov, qualche sbavatura invece per Smalling, come in occasione del gol in apertura di Demiral. Si salva nel reparto arretrato Florenzi, capace di contenere le offensive bianconere e di accompagnare con continuità in fase propositiva. Dalla cintola in su spicca la prestazione di un sempre lucidissimo Diawara, che però non basta a compensare i disastri del compagno di reparto Veretout e l’attacco asfittico, privato anche alla mezz’ora del primo tempo dell’uomo che sembrava più in forma, ovvero Nicolò Zaniolo. Positivi gli ingressi dalla panchina di Under e Cristante, nonostante non fossero nella loro migliore condizione fisica.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (CECCHINI)

Pau Lopez 6; Florenzi 6,5, Mancini 6, Smalling 6, Kolarov 5; Diawara 6, Veretout 4,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5, Perotti 6; Dzeko 5. Subentrati: Under 6, Cristante 6, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

CORRIERE DELLO SPORT (POLVEROSI)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 6,5, Mancini 5,5, Smalling 6, Kolarov 5; Diawara 6, Veretout 5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5,5, Perotti 6; Dzeko 6. Subentrati: Under 6, Cristante 6, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

TUTTOSPORT (BALDINI)

Pau Lopez 4; Florenzi 6,5, Mancini 7, Smalling 6,5, Kolarov 6,5; Diawara 7, Veretout 4; Zaniolo 7, Pellegrini 6,5, Perotti 6; Dzeko 6. Subentrati: Under 6, Cristante 6, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 6.

CORRIERE DELLA SERA (TOMASELLI)

Pau Lopez 6; Florenzi 6,5, Mancini 6, Smalling 5,5, Kolarov 4,5; Diawara 6, Veretout 4,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5, Perotti 6; Dzeko 5,5. Subentrati: Under 5,5, Cristante 6, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 6.

LA REPUBBLICA (GAMBA)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 5,5, Mancini 5,5, Smalling 5, Kolarov 4,5; Diawara 6,5, Veretout 4; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5, Perotti 6,5; Dzeko 5,5. Subentrati: Under 5,5, Cristante 6, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 6.

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 6, Mancini 6,5, Smalling 5, Kolarov 4,5; Diawara 7, Veretout 5; Zaniolo 6, Pellegrini 5, Perotti 6,5; Dzeko 5,5. Subentrati: Under 5, Cristante 6,5, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 6.

LA STAMPA (ODDENINO)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 5,5, Mancini 5,5, Smalling 5, Kolarov 5; Diawara 6,5, Veretout 4,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5, Perotti 6; Dzeko 5,5. Subentrati: Under 6, Cristante 6, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

IL GIORNALE (PUGLISI)

Pau Lopez 6; Florenzi 5,5, Mancini 6, Smalling 5,5, Kolarov 5; Diawara 5,5, Veretout 4,5; Zaniolo 6, Pellegrini 6, Perotti 6; Dzeko 5,5. Subentrati: Under 5,5, Cristante 6, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 5.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Pau Lopez 6; Florenzi 6,5, Mancini 6, Smalling 5,5, Kolarov 4; Diawara 6,5, Veretout 6; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5, Perotti 5,5; Dzeko 5. Subentrati: Under 6, Cristante 6, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

LEGGO (BALZANI)

Pau Lopez 5,5; Florenzi 5,5, Mancini 6, Smalling 5,5, Kolarov 4,5; Diawara 6, Veretout 5; Zaniolo 6, Pellegrini 5,5, Perotti 6,5; Dzeko 6. Subentrati: Under 6, Cristante 6,5, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Pau Lopez 6; Florenzi 6, Mancini 6, Smalling 5,5, Kolarov 5; Diawara 6, Veretout 4; Zaniolo 6, Pellegrini 5,5, Perotti 6; Dzeko 5,5. Subentrati: Under 6, Cristante 6, Kalinic sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

