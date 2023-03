Roma-Juventus, arbitra Maresca. Al VAR Aureliano. Rizzoli ferma Serra e Piccinini

L’Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 25ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 5 marzo. Per il big match dell’Olimpico tra Roma e Juventus ci sarà Maresca. Al VAR Aureliano. Il designatore Rizzoli ha fermato sia Serra che Piccinini rispettivamente il IV uomo e l’arbitro di Cremonese-Roma dopo i fatti legati all’espulsione di Mourinho.

Per il fischietto della sezione di Napoli sono 13 i precedenti in campionato con la Roma per un bilancio positivo di 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. L’ultimo incontro ha visto i giallorossi perdere con un netto 4-0 sul campo dell’Udinese a Settembre. Stesso numero di precedenti con la Juventus, ma con un bilancio decisamente diverso: 10 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Roma – Juventus H. 20.45

Arbitro: Maresca

Assistenti: Carbone – Lo Cicero

IV: Ayroldi

Var: Aureliano

Avar: Paganessi