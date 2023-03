Roma-Juventus 1-0. Mancini porta i giallorossi in zona Champions

Pagine Romaniste – Sterzata verso l’Europa dei grandi. La Roma passa l’esame Juventus battendo per 1-0 i bianconeri e torna in piena zona Champions. I giallorossi hanno ottenuto i tre punti grazie ad uno splendido gol di Mancini realizzato al 54′: il difensore giallorosso ha bucato Szczesny con un tiro potente all’angolino. Nessuna chance di intervenire per l’estremo difensore polacco. Sfortunata la Juventus che colpisce il palo in due occasioni, ma ciò nonostante resta più che meritata la vittoria per gli uomini di Mourinho che hanno convinto con un’ottima prestazione. Adesso la Roma si porta al quarto posto, al pari del Milan sconfitto ieri a Firenze.

TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski (63′ Karsdorp), Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini (85′ Belotti), Wijnaldum (72′ Bove); Dybala (72′ Abraham).

A disposizione: Svilar, Kumbulla, Diego Llorente, Celik, Camara, Volpato, El Shaarawy.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Solbakken, Darboe.

Squalificati: -.

Diffidati: Cristante, Mancini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro (46′ Bonucci); Cuadrado (88′ Kean), Fagioli (60′ Chiesa), Locatelli (75′ Paredes), Rabiot, Kostic (75′ Pogba); Di Maria, Vlahovic.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Barrenechea, Miretti, Soulé, Iling-Junior.

Allenatore: Allegri.

Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, De Sciglio.

Squalificati: -.

Diffidati: Rabiot, Alex Sandro, Kean.

Arbitro: Fabio Maresca.

Assistenti Carbone e Lo Cicero

IV ufficiale: Ayroldi

VAR: Aureliano

AVAR Paganessi. Marcatori: 54′ Mancini (R).

Ammoniti: 31′ Locatelli (J), 32′ Matic (R), 57′ Cristante (R), 62′ Spinazzola (R), 75′ Kostic (J).

Espulsi: 89′ Kean (J).