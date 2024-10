Pagine Romaniste – Tutto pronto, manca sempre meno al primo big match stagionale della Roma. Questa sera infatti i giallorossi ospiteranno all’Olimpico l’Inter per l’ottava giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi andranno a caccia della vittoria per rimanere agganciati al Napoli di Conte e alla Juve, ora momentaneamente a +2 sui nerazzurri grazie alla vittoria di ieri sera sulla Lazio. Dopo un avvio shock e l’esonero inaspettato di Daniele De Rossi la piazza giallorossa esige risposte, a livello societario e in campo (contestazione che proseguirà anche oggi).

Per l’occasione Juric ritrova Dybala a pieno regime, e potrà contare anche su Dovbyk, che aveva riscontrato un affaticamento con l’Ucraina. Non si esclude la difesa a quattro come confermato anche in conferenza stampa da Juric. Ballottaggio aperto a centrocampo tra Koné e Pisilli con il francese favorito. Appuntamento alle 20.45.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

IL MESSAGGERO (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Koné, Cristante, Pellegrini; Dybala, Zalewski; Dovbyk.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Pisilli, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]