Compattezza, unione, gruppo. Uniti fino alla fine, questo il credo che José Mourinho ha portato alla Roma. Al termine della gara casalinga contro l’Inter, che ha visto i giallorossi perdere 2-0, lo Special One si è reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato ai tifosi giallorossi. Il tecnico portoghese ha riunito la squadra al centro del campo, guidandola poi sotto la Curva Sud, per ringraziare e dare il giusto tributo al tifosi.