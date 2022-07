Roma, inizia la stagione: tra poco il primo allenamento

Il nastro di partenza della stagione è stato tagliato. La Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria, dove nel pomeriggio svolgerà il primo allenamento. Non ci saranno coloro che sono stati impegnati con le nazionali e neppure gli esuberi: il loro arrivo è previsto tra due settimane, quando la rosa sarà in Portogallo (partenza il 12).

I giocatori si sono sottoposti agli esami del sangue in mattinata, per poi scendere in campo alle 10:30. Da subito il programma di Mourinho – che si è tatuato la coppa della Conference League – prevede l’utilizzo del pallone. Già da oggi si inizierà con le doppie sedute.

Fuori dal centro sportivo di Trigoria presenti una cinquantina di tifosi. La maggior parte dei giocatori si è intrattenuta con loro, firmando autografi e scattando selfie. Ad agitare la mattinata è stato Zaniolo: il 22 non si è fermato, entrando direttamente al Fulvio Bernardini.