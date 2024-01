Roma e Mourinho ancora insieme. I Friedkin sono intenzionati a far restare lo Special almeno per un’altra stagione, tanto da voler chiudere la questione rinnovo dopo il derby con la Lazio in programma per domani sera (calcio d’inizio alle ore 18).

In arrivo la fumata bianca tra Roma e Special One, con l’accordo che dovrebbe prevedere un rinnovo annuale con opzione per il secondo anno vincolata alla Champions League. Le cifre dell’affare sarebbero leggermente superiori a quelle di cui lo Special One godrebbe attualmente. Lo riporta calciomercato.com.