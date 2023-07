La Repubblica (M. Juric) – Ci siamo. Dopo un mese di vacanza la Roma è pronta a ripartire per la nuova stagione. L’appuntamento lo ha dato Mourinho ieri pomeriggio, rientrato a Roma dopo le vacanze e intercettato all’aeroporto di Ciampino: “Sono contento di tornare a lavorare. Ci vediamo lunedì alle 8 a Trigoria”.

Perso Frattesi, di cui ieri Mou non si è detto dispiaciuto, la Roma ha virato con forza su Sabitzer del Bayern, presentando un’offerta (respinta) di prestito con diritto di riscatto. I tedeschi vogliono l’obbligo per avere certezza della cessione. Si continuerà a lavorare parallelamente anche su Renato Sanches, vero pallino di Pinto, con il sogno De Paul sempre presente nei pensieri di allenatore e dirigenza.

In attesa dei rinforzi, Mourinho si concentrerà sul campo. Da domani li avrà praticamente tutti a disposizione. Presenti i nuovi acquisti Aouar e Llorente, insieme al “rinnovato” El Shaarawy. Di ritorno da Londra e dai giri inglesi del suo agente, ci sarà anche Dybala. Assente invece Ndicka per gli impegni di giugno con la nazionale ivoriana, così come gli italiani Pellegrini, Cristante, Spinazzola e Bove, il polacco Zalewski, Svilar e Rui Patricio. Per loro l’appuntamento è fissato lunedì 17 luglio.