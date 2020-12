Roma, il piccolo David scoppia in lacrime di gioia dopo aver ricevuto in dono la maglia di Dzeko – VIDEO

La Roma è un qualcosa che va oltre una semplice squadra di calcio. “Passione”, “emozione” sono forse le prime parole che vengono in mente ai tifosi giallorossi quando parlano della propria squadra. È il caso del piccolo David che ha ricevuto ieri – come regalo di Natale – una maglia del suo idolo Edin Dzeko.

Leggi anche: Carnevali: “Scamacca? È un nostro giocatore, può essere un protagonista al Sassuolo”

Il baby tifoso, appena scartato il dono, ha avuto una reazione a dir poco stupefacente tanto che in poche ore ha fatto il giro del web e la stessa Roma ha ripubblicato il video attraverso i propri canali social. Il piccolo fan è infatti scoppiato in lacrime di gioia non appena ha realizzato che l’oggetto ad avere tra le proprie mani era una maglia della Roma e, più in specifico, di Edin Dzeko.