Roma, il peso degli indesiderati

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Tra due settimane prenderà vita la nuova Roma targata Mourinho. Pinto sta studiando come rinforzare la squadra con un occhio attento ai tanti giocatori che dovrà vendere per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Il gm portoghese ha un’intera squadra di esuberi da vendere perchè fuori dal progetto della Roma. Tredici giocatori che rientrano dai rispettivi prestiti e ai quali è stato detto di non disfare le valigie ma di tenersi pronti per accasarsi in una nuova squadra. L’unico che ha una possibilità di rimanere è Kluivert che verrà visionato da Mourinho durante il ritiro. Il problema principale è la mancanza di interessamenti per questi giocatori, ma anche alcuni rifiuti (vedi Fazio e Pastore). Su questo Pinto è stato chiaro: hanno tutto il diritto di rifiutare una destinazione, ma con la consapevolezza che chi resterà a Trigoria si allenerà individualmente con un preparatore atletico e non sarà convocato per il ritiro. Pinto è sollevato dalle buone prestazioni di Olsen e dell’impiego di Under. Entrambi, più Florenzi, potrebbero trovare facilmente una sistemazione. Lo stesso vale per Santon che ha garantito alla Roma di essere disposto ad andare via, a patto di avere il cartellino gratis e una piccola buonuscita. Fazio, che aveva già rifiutato alcune squadre la scorsa stagione, ha soltanto un anno di contratto: interessa a Samp e Verona.