Posando con il trofeo della squadra della stagione della scorsa edizione della Champions League, il difensore tedesco della Roma, Mats Hummels, scherza sul proprio canale Instagram. “Più trofei della Champions che minuti giocati finora (prendo sempre le cose con umorismo, quindi interpretatelo per favore). Un po’ in ritardo per la festa, ma il regalo doveva comunque viaggiare da Dortmund a Roma”.

Foto: [Michael Campanella] via: [Getty Images]