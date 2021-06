Roma, Goncalinho in prova a Trigoria per una settimana. Provino anche per Curtis e Ferizaj

Joao Pedro Pinto Goncalinho, centrocampista portoghese classe 2005, cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, è da oggi in prova a Trigoria. Secondo quanto riporta Il Corriere Dello Sport, Tiago Pinto e Morgan De Sanctis lo hanno invitato al centro sportivo dove rimarrà in prova per una settimana. Goncalinho ha disputato questa stagione con il Belenenses ed è in pianta stabile nella Nazionale Under 16 del Portogallo. Secondo quanto riporta calciomercato.com inoltre, la Roma avrebbe programmato un provino anche per altri due giovani calciatori classe 2005, Sam Curtis (un difensore centrale) e Justin Ferizaj (centrocampista), entrambi giocano nello Shamrock Rovers e nella Nazionale dell’Irlanda Under 17.