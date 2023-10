Pagine Romaniste – Marchetti gestisce bene la sua prima con la Roma allo stadio Olimpico. Pochi errori, eccetto qualche cartellino risparmiato. Serata tranquilla interrotta dai crampi all’86’ dopo uno scontro con Aouar. Qualche minuto a terra con trattamento dello staff giallorosso ed il direttore di gara torna a dirigere il match, fino al 99’.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Sembrava una serata tranquilla per Marchetti che all’86’, però, è stato colpito dai crampi dopo essere stato tamponato da Aouar. Scena insolita, con i medici della Roma in campo a massaggiargli il polpaccio: dopo 5′ il gioco riparte. Prima, Marchetti se l’era cavata, pur con qualche sbavatura: mancano un giallo a Barrenechea e uno a Mancini. Regolare il gol di Lukaku, in posizione regolare (lo tiene in gioco Monterisi) al momento dell’assist di Dybala. Voto: 6.

CORRIERE DELLO SPORT: Partita tenuta bene da Marchetti, ha ancora un difetto, quello di non prendere la partita in mano (leggi: provvedimenti disciplinari). Finisce con i crampi, colpa probabilmente della caduta dopo uno scontro con Aouar. Nessuna infrazione sulla rete del 2-0, nonostante un lungo check: al momento della punizione di Paredes, sono tutti tenuti in gioco da Monterisi.

Mazzitelli su Dybala è da giallo (nel caso gravissimo l’errore dell’assistente Mondin, avviene tutto davanti a lui, tace mentre arriva un bel colpo alla Joya); perché Barrenechea che con il braccio fa due volte il gesto di andare a… quel paese, meritava almeno un giallo (e a inizio ripresa viene ammonito, quindi…). Bene nella ripresa su Karsdorp e Soulé. Voto: 6,5.