Roma-Frosinone col lutto. La maglia numero 10 col nome di Willy

Il Tempo (F. Biafora) – Dopo il messaggio di vicinanza lanciato ormai tre giorni fa, la Roma continua a dimostrarsi molto vicino alle pene sofferte dalla famiglia di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo brutalmente ucciso a Colleferro di fede romanista. Nell’amichevole tra Roma e Frosinone entrambi i club hanno infatti regalato alla sorella di Willy due maglie autografate da tutti i giocatori: due casacche numero dieci con il suo nome per ricordare il ragazzo che ha perso la vita negli scorsi giorni gettando nello sconforto famiglia, amici e il paese intero. La Roma è inoltre scesa in campo per l’amichevole con il lutto al braccio.